Borgere må flygte fra brændende hede

I provinsen British Columbia, der ligger i det vestlige Canada, er mindst 486 mennesker døde.

Mange af dem, der har mistet livet i den brændende hede, er ældre, som bor alene i "meget varme huse uden ventilation," har provinsens chef-embedslæge, Lisa Lapointe udtalt ifølge det britiske medie The Independent.

De amerikanske myndigheder mistænker også varme for at være årsag til flere dødsfald de seneste dage. I Multnomah County, der inkluderer storbyen Portland, bliver 45 dødsfald siden fredag relateret til varme.

Tirsdag blev der for tredje dag i træk slået temperaturrekord i landet med 49,6 grader celsius. Det blev målt i byen Lytton, som ligger i British Columbia.

Onsdag aften lokal tid fik den voldsomme hede konsekvenser for byens indbyggere. De var nødsaget til at blive evakueret, da byen stod i flammer. Mange fik ikke deres ejendele med sig ifølge canadiske CBC News.

Lyttons borgmester, Jan Polderman, fortæller, at han bedte alle om at forlade byen med omkring 250 mennesker.

- Det er forfærdeligt. Hele byen er i brand, sagde han.

Borgmesteren har bedt indbyggerne om at tage til Boston Bar, der også ligger i British Columbia.

Derudover er der oprettet et modtagelsescenter i byen Merritt, der ligger øst for Lytton. Andre er taget til Lillooet nord for den evakuerede by.

Hvis man spørger Canadas premierminister, Justin Trudeau, er hedebølgen ikke den sidste af sin slags.

- Vi har set flere og flere af denne type ekstreme vejrhændelser de seneste år.

- Så realistisk set ved vi, at denne hedebølge ikke bliver den sidste, siger han ifølge Reuters.

Ifølge den amerikanske præsident, Joe Biden, er det klimaforandringer, der driver "et farligt sammenløb af ekstrem hede og langvarig tørke".

I den forbindelse har han advaret om, at USA er bagud i forberedelserne til, at der kan komme et rekordhøjt antal skovbrande i år.

Sidste år var delstaten Californien både ramt af hedebølge og skovbrande, og tusinder blev evakueret.

Selv om den nuværende hedebølge onsdag aftog en smule, advarer myndighederne fortsat om risikoen for skovbrande, og om at temperaturerne igen kan stige.

I Lytton når temperatuerne op på 29-30 grader celsius i weekenden.

Det viste vejrudsigten fra den canadiske regerings hjemmeside torsdag eftermiddag dansk tid.