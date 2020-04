Borgere i Wuhan advares om risiko for ny bølge af smitte

Borgerne i millionbyen Wuhan, der anses som epicentret for coronavirusset, er ved at vende tilbage til deres normale tilværelse, efter at byen har været lukket ned i omkring to måneder. Den 28. marts blev en række restriktioner ophævet. Billedet her er fra et marked i Wuhan torsdag.

Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix