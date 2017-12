Bombemand tager mange med i døden ved afghansk begravelse

En selvmordsbomber har søndag udført et voldsomt angreb på et begravelsesoptog i den største by i den afghanske provins Nangarhar, Jalalabad.

- Dødstallet for angrebet på et begravelsesoptog i Nangarhar provinsen er øget til 15, oplyser talsmanden Attaullah Khogyani fra guvernørens kontor i Nangarhar.

Tidligere lød det fra guvernørens kontor, at dødstallet var på 12, men det tal er steget. Alle de dræbte er civile.

Begravelsesoptoget var for den tidligere guvernør Hasha Mina, der døde af naturlige årsager.

På de sociale medier Twitter og Facebook ses blodige billeder fra stedet og en stor røgsky. De fleste sørgende ved optoget var ældre mænd.

Der er ikke nogen grupperinger, der umiddelbart har taget skylden for angrebet.

Både Taliban og Islamisk Stat er dog aktive i provinsen og retter jævnligt angreb mod sikkerhedsstyrkerne, politikere og embedsmænd i regionen.

Taliban er ansvarlig for størstedelen af angrebene i Afghanistan. Men i løbet den seneste måned har Islamisk Stat øget sine aktiviteter voldsomt.

Det er kun få dage siden, at et voldsomt angreb fandt sted i den afghanske hovedstad Kabul.

Her blev et shiamuslimsk mødested angrebet, og 41 personer blev dræbt, og mere end 80 personer blev såret.

Islamisk Stat tog skylden for angrebet og har også taget skylden for et andet angreb i Kabul, der fandt sted juledag.

Her blev et træningssted for efterretningstjenesten angrebet, og seks civile blev dræbt.