Bolton beskylder Trump for flere rigsretværdige brud i ny bog

Det oplyser Boltons forlægger, Simon and Schuster, fredag.

I bogen bliver det antydet, at Trump har begået flere overtrædelser, som vil kunne føre til en rigsretssag, end blot i den såkaldte Ukraine-sag.

Ifølge John Bolton er Trumps ageren i alle udenrigspolitiske spørgsmål motiveret af hans indenrigspolitik.

- Det er svært for mig at pege på en eneste af Trumps beslutninger af betydning i løbet af min embedsperiode, som ikke var truffet ud fra beregninger om genvalg, skriver Bolton i bogen ifølge en pressemeddelelse fra Simon and Schuster.

Tidligere i år advarede Donald Trump sin tidligere toprådgiver mod at udgive bogen, mens præsidenten fortsat er i Det Hvide Hus.

Ifølge Det Hvide Hus' advokater indeholder store dele af Boltons materiale "betydelige mængder hemmeligstemplede oplysninger".

Men Boltons forlægger siger, at den vil fortsætte og udgive bogen, "The Room Where It Happened: A White House Memoir", 23. juni.

- Dette er bogen, som Donald Trump ikke vil have, du læser, skriver Simon and Schuster i pressemeddelelsen fredag.

Forlæggeren oplyser, at John Bolton i bogen vil dokumentere ulovligheder begået af Trump. Disse ulovligheder overgår ifølge Bolton det pres, præsidenten lagde på Ukraine for at indlede en efterforskning af sin rival Joe Biden.

Det var Ukraine-sagen, der førte til en rigsretssag mod Donald Trump i januar i år.

- Bolton argumenterer for, at Repræsentanternes Hus begik uredelig embedsførelse ved at holde deres anklager fokuseret snævert på Ukraine, mens Trumps Ukraine-lignende ulovligheder faktisk fandt sted i al hans udenrigspolitik, skriver forlæggeren.

Den republikanske veteran John Bolton, der regnes for en udenrigspolitisk høg, forlod Trumps administration i september sidste år. Det skete, fordi han var uenig i Trumps diplomatiske tilgang til især Nordkorea og den militante bevægelse Taliban i Afghanistan.