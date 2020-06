Bolton: Trump ville true med at forlade Nato

Et dramatisk NATO-topmøde i Bruxelles i 2018 var langt mere dramatisk end det blev beskrevet i medierne. Det skriver USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton i en foreløbig version af sin nye bog "The Room Where It Happened".

Ifølge Bolton ville Trump true med at trække USA ud af Nato.

Det hele begyndte med en telefonsamtale mellem Trump og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, fredag 29. juni 2018 - et par uger før topmødet.

I telefonsamtalen harcelerede Trump over sine europæiske allierede. USA har betalt en alt for stor del af regningen i Nato, sagde præsidenten, som gjorde det fuldstændigt klart, at dette måtte slutte.

Da europæernes pengebidrag var så små, advarede Trump om, at USA fremover ville reducere sit NATO-bidrag til det samme niveau som Tysklands.

- Hidtil er USA blevet regeret af idioter, men ikke længere, sagde Trump ifølge Bolton.

Stoltenberg ringede Bolton op kort tid efter samtalen med Trump.

- Stoltenberg så ud til at have svært ved at acceptere, hvor dårlig situationen var, men efter 30 minutter med næsten sammenhængende verbale angreb fra Trump og mine forklaringer, så forstod han, hvad pointen var, skriver Bolton.

I de følgende dage skal Trump have spurgt Bolton om, hvorfor amerikanerne ikke bare trak sig ud af Nato.

Så kom topmødet. Der mødtes Trump og Bolton med Stoltenberg til frokost onsdag den 11. juli - nogle timer før selve topmødet. Trump valgte på dette møde at lade Stoltenberg stå skoleret foran pressens rullende kameraer ved at angribe rige europæiske lande for at bruge for lidt på forsvar.

Trump havde begyndt dagen med at fortælle Bolton, at han ville true med at trække USA ud af Nato, hvis de allierede ikke gik med til at betale to procent af deres bnp på forsvar.

- Jeg ønsker at sige, at vi trækker os ud, fordi vi er stærkt utilfredse, sagde Trump. Hans vicepræsident, Mike Pence, og Bolton argumenterede imod så godt de kunne, skriver Bolton ifølge NTB.

På topmødets andendag spurgte Trump Bolton, om de skulle gøre det.

Bolton rådede ham igen til at lade være.

- Gå til grænsen, men kryds den ikke, sagde Bolton.

Trump endte ifølge Bolton med at sige, at støtter Nato "hundrede procent, tusind millioner procent", men at de "allierede måtte betale de to procent inden 1. januar, ellers ville USA følge dets egen kurs".

Trump kyssede inden topmødets slutning forbundskansler Angela Merkel på begge kinder med ordene "Jeg elsker Angela".

- Da brød salen ud i klapsalver, skriver Bolton.