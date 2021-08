Bolsonaro-tilhængere presser på for at ændre valgsystem

Tilhængere af Brasiliens regering er søndag gået på gaden i flere byer for at opfordre til ændringer af landets elektroniske valgsystem.

Bolsonaro har i stigende grad insisteret på at indføre trykte stemmesedler i stedet, når der er præsidentvalg næste år.

- Folk, der siger, at elektroniske valgsystemer er mere sikre, er løgnere, siger Bolsonaro i en video ved demonstrationer i hovedstaden Brasília.

Præsidenten hævder, at elektroniske stemmesedler har medført valgsvindel, dog uden at dokumentere eksempler på dette.

Brasiliens øverste valgdomstol og medlemmer af højesteret siger, at der ikke har været svindel i det elektroniske valgsystem. De peger på, at systemet er effektivt og kan efterprøves.

Kritikere siger, at Bolsonaro - i samme stil som den tidligere præsident i USA Donald Trump - sår tvivl om valgsystemet for at bane vej for, at han ikke accepterer et eventuelt valgnederlag i 2022.

Bolsonaros popularitet er faldet, i takt med at coronapandemien har hærget det sydamerikanske land.

Meningsmålinger viser, at Bolsonaro ligger side om side med den tidligere venstreorienterede præsident Luiz Inacio Lula da Silva. Ingen af dem har officielt meddelt, at de stiller op til præsidentvalget næste år.

Bolsonaro-tilhængere har også holdt demonstrationer i São Paulo og Rio de Janeiro søndag for at bakke op om præsidentens valgændringer.

Et udvalg i kongressen vil i den kommende uge stemme om et lovforslag, der foreslår trykte stemmesedler. Men det forventes ikke at blive godkendt.

Formanden for underhuset, Arthur Lira, en allieret med Bolsonaro, er imod forslaget og har kaldt det "spild af tid".