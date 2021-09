Bolsonaro-støtter river politiblokade ned forud for protester

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Bolsonaro kæmper med en rekordlav tilslutning i meningsmålingerne og vil forsøge at mobilisere sit bagland, særligt ved demonstrationerne i Brasília og São Paulo.

Bolsonaro, der ligger på den yderste højrefløj, planlægger at deltage i begge protester tirsdag, som er Brasiliens uafhængighedsdag.

Her vil han forsøge at lægge pres på landets højesteret, der har iværksat en undersøgelse af ham for korruption, embedsmisbrug, svindel og en række andre forhold.

Hundredvis af personer, som er ankommet for at deltage i tirsdagens protester, brød mandag aften "igennem inddæmningsbarrierer" og gik langs den allé, der fører til kongressens og højesterets bygninger.

Det oplyser politiet ifølge AFP.

Alléen er blevet lukket for trafik forud for tirsdagens demonstrationer som en sikkerhedsforanstaltning.

Kritikere frygter, at Bolsonaro vil opildne sine tilhængere så tilpas meget, at de vil forsøge at invadere domstolene. Kritikerne drager paralleller til angrebet på den amerikanske kongres i januar, som tilhængere af daværende præsident Donald Trump stod bag.

På verdensplan har flere end 150 venstreorienterede tidligere præsidenter og partiledere underskrevet et åbent brev, hvori de kritiserer Bolsonaro for at opfordre til det, de kalder en efterligning af det amerikanske kongresangreb.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I videoer lagt på sociale medier mandag aften lokal tid kan man se masser af jublende demonstranter i Brasília, der vifter med brasilianske flag.

- Vi invaderede lige. Politiet kunne ikke holde folket tilbage. Og i morgen skal vi invadere højesteret, råber en demonstrant ifølge AFP.