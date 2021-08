Bolsonaro skal efterforskes for angreb på valgsystem

Jair Bolsonaro har insisteret på, at der indføres trykte stemmesedler.

En brasiliansk højesteretsdommer har udstedt en kendelse om, at landets præsident, Jair Bolsonaro, skal efterforskes for udtalelser om landets elektroniske valgsystem.

Præsidenten har hævdet - uden dokumentation - at et elektronisk valgsystem medfører mere valgsvindel. Det er netop denne påstand, som højesteretsdommer Alexandre de Moraes vil have efterforsket.

- Folk, der siger, at elektroniske valgsystemer er mere sikre, er løgnere, sagde han søndag i en videotransmitteret tale ved demonstrationer i hovedstaden Brasília.

Kritikere ser udtalelserne som et forsøg på at undergrave tilliden til valgsystemet. De mener, målet er at kunne underkende et eventuelt valgnederlag ved præsidentvalget i 2022.

Den strategi er tidligere set i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg. Her såede tidligere præsident Donald Trump tvivl om både gyldigheden og optællingen af stemmesedlerne. Det skete i et forsøg på at få valgresultatet omgjort.

Kendelsen fra den brasilianske højesteret kommer på opfordring fra landets øverste valgdomstol. Den har allerede gang i en efterforskning af præsidenten.

Valgdomstolen skal undersøge præsidenten for korruption, embedsmisbrug, svindel og en række andre forhold.

Den brasilianske højesteret vil undersøge Bolsonaro for injurier og for at opfordre til kriminelle handlinger på baggrund af hans "udokumenterede udtalelser om omfattende valgsvindel".

Meningsmålingerne spår i øjeblikket, at præsidenten vil lide nederlag til udfordreren Luiz Inacio Lula da Silva fra det brasilianske Arbejderpartiet. Brasilianerne går til stemmeurnerne 2. oktober 2022.