Aktivister gik fredag på gaden i Rio de Janeiro for at få Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, til at gøre noget for at slukke flammerne i Amazonas-regnskoven.

Bolsonaro indsætter hæren i kampen mod brændende regnskov

Brasiliens præsident har fredag godkendt at indsætte hæren i Amazonas for at slukke brandene i regnskoven.

Under et stigende internationalt pres har Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, fredag givet grønt lys til at indsætte hæren i kampen mod de mange brande, der for tiden hærger Amazonas-regnskoven.

Meldingen kommer efter et krisemøde i den brasilianske regering fredag aften lokal tid.

Ifølge et dekret fra præsidenten vil soldater lørdag blive sendt til de berørte områder for at hjælpe med at slukke flammerne.

De væbnede styrker vil samarbejde med offentlige sikkerhedsmyndigheder samt myndigheder, der er ansvarlige for miljøbeskyttelse, fremgår det af dekretet.

Planen er, at soldaterne skal være der i en måned.

Bolsonaros kontor bekræfter, at præsidenten har underskrevet dekretet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

USA's præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at USA er klar til at hjælpe Brasilien med at bekæmpe brandene i Amazonas.

- Jeg har netop talt med præsident Jair Bolsonaro.

- Jeg sagde til ham, at hvis USA kan hjælpe med brandene i Amazonas-regnskoven, så står vi klar til at assistere.

Den højreorienterede brasilianske præsident har tidligere beskrevet beskyttelse af verdens største regnskov som en hindring for økonomisk udvikling.

I stedet for at beskytte Amazonas ønsker han mere minedrift og landbrug i området.

De mange brande i regnskoven har de seneste dage fået stor international opmærksomhed.

Det skete, efter at satellitdata fra Brasiliens Institut for Rumforskning (Inpe) tidligere på ugen viste, at Amazonas har været ramt af et rekordhøjt antal brande i år.

Mellem januar og august er der registreret næsten 73.000 skovbrande. Til sammenligning blev der i hele 2018 registreret 40.000 skovbrande.

Fredag lagde blandt andre Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, yderligere pres på Jair Bolsonaro.

Macron truede således med at blokere en stor frihandelsaftale mellem EU og de sydamerikanske lande i organisationen Mercosur, hvis ikke Bolsonaro tager skridt til at beskytte Amazonas.

Tidligere fredag gjorde Irlands premierminister, Leo Varadkar, det samme.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Både den britiske premierminister, Boris Johnson, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har støttet opfordringer til at sætte fokus på Amazonas under det forestående G7-topmøde i weekenden.

Brasiliens skove er afgørende for at begrænse udledningen af klimagasser i verden, da træerne optager CO2 og dermed er med til at lægge en dæmper på den globale opvarmning.