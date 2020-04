Tilhængere af Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, demonstrerede for nogle dage siden mod anbefalinger om at holde sig hjemme, som guvernøren i Sao Paulo fremlagde. Bolsonaro har selv tidligere deltaget i demonstrationer af denne type, hvor han stod sammen med en stor menneskemængde, trykkede hånd med mange demonstranter og lod dem tage selfies på nært hold.

Bolsonaro fyrer sin sundhedsminister midt i coronakrise

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har fyret sin sundhedsminister, Luiz Henrique Mandetta.

Det skriver den nu tidligere minister på Twitter torsdag.

Fyringen kommer efter længere tids uenighed om, hvordan regeringen skal håndtere coronapandemien.

Mandetta har talt for, at man skal holde afstand og indføre forskellige tiltag for at bremse spredningen af coronavirus.

Men Bolsonaro holder fast i, at de tiltag er både unødvendige og skadelige for økonomien, og at reaktionerne på udbruddet er ude af proportioner.

Præsidenten har nedtonet truslen fra coronavirusset, som han har kaldt "en lille influenza", og har blandt andet holdt store valgmøder på trods af virusudbruddet.

Nelson Teich bliver ny sundhedsminister, skriver Bolsonaro på Twitter, hvor han takker Teich for at sige ja til jobbet.

Teich er onkolog og arbejder i dag som medicinsk konsulent, fremgår det af hans LinkedIn profil. I opslag på sociale medier har Teich forsvaret mange af de samme tilgange, som nu tilsyneladende har fået Mandetta fyret.

En nylig meningsmåling har vist, at 76 procent af brasilianerne mener, at sundhedsministeriets indsats over for coronavirusset er god eller meget god. Kun 33 procent af de adspurgte giver præsident Bolsonaro samme skudsmål.

Antallet af dødsfald relateret til coronavirus i Brasilien steg til 1924 torsdag. 30.425 mennesker er bekræftet smittet med virusset, viser tal fra landets sundhedsministerium.