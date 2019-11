Bolivias regering anklager opposition for planer om angreb

Anklagen kommer, efter at en af landets oppositionsledere har bebudet, at han vil vælte Bolivias venstreorienterede præsident, Evo Morales, og har opfordret militæret til at støtte hans kamp.

Bolivias regering anklager landets opposition for at planlægge blodige angreb for at overtage magten i landet.

Der er udbrudt stor uro i det sydamerikanske land, efter at Evo Morales blev udråbt til vinder af præsidentvalget 20. oktober. Dermed sikrede han sig sin fjerde periode som landets leder.

Oppositionen har anklaget regeringen for valgsvindel og har nægtet at anerkende resultatet.

Carlos Mesa, som var den nærmeste rival til Morales under valgkampen, kræver, at der afholdes et nyt valg.

- Som omstændighederne ser ud nu, mener vi, at den bedste løsning på krisen vil være at afholde et nyt valg, som administreres af en upartisk valgkommission og overværes af det internationale samfund, sagde Mesa søndag.

Senere søndag truede den konservative oppositionsleder Luis Fernando Camacho med at drive Morales ud af præsidentkontoret.

- Han har 48 timer til at træde tilbage. For klokken syv mandag aften vil vi gribe til afgørende handlinger, og vi vil sikre os, at han går af, sagde han til en forsamling af politiske støtter.

Han opfordrede samtidig Bolivias militær til at "tage befolkningens side" i konflikten.

Morales har som svar på truslerne anklaget oppositionen for at opfordre til blodsudgydelser.

- De ønsker, at folk bliver dræbt af politiet og militæret, siger præsidenten i et tv-interview.

Indenrigsminister Carlos Romero advarer om, at der kan være et blodigt "kupforsøg" på vej.

Landets efterretningstjeneste har fundet "indikationer på, at en voldelig konfrontation bliver planlagt" til at finde sted mandag aften, tilføjer ministeren.