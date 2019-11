Bolivias leder: Vi vil genoprette demokrati med demokrati

Bolivias midlertidige præsident, Jeanine Añez, har søndag underskrevet en ny valglov, som baner vej for, at det kriseramte land kan holde valg.

Añez lover, at der vil komme "rene, retfærdige og gennemsigtige" valg.

- Vi vil genoprette demokratiet med demokrati, sagde hun, da hun underskrev loven.

Et nyt valg ses som afgørende for, at Bolivia kan lægge den nuværende politiske krise bag sig.

Lørdag vedtog Bolivias kongres den nye valglov, der annullerer det omstridte resultat af valget den 20. oktober.

Den forbyder også en kandidat at opstille, hvis vedkommende har siddet i præsidentembedet i de seneste to perioder.

Det udelukker Evo Morales fra at stille op.

Næste skridt er, at kongressen skal sammensætte en valgkommission bestående af syv medlemmer.

Deres forgængere blev fjernet efter beskyldninger om, at de havde manipuleret med resultatet af valget den 20. oktober.

Valgkommissionen skal fastsætte en dato for det kommende valg. Añez har tidligere sagt, at det skal finde sted hurtigst muligt.

Ifølge loven skal det ske, senest 120 dage efter at kommissionen formelt har opfordret til, at der afholdes valg.

Men det er et splittet land, der nu skal prøve at bygge bro mellem kløfterne.

Bolivia har været præget af demonstrationer for og imod Morales, og sammenstød med sikkerhedsstyrkerne har kostet i alt 32 mennesker livet siden det omstridte valg i oktober.

Regeringen har taget hul på de første møder med repræsentanter for demonstranter på begge sider for igen at skabe ro i landet.

Et af demonstranternes krav er, at Añez annullerer et dekret, der giver sikkerhedsstyrkerne immunitet mod at blive retsforfulgt for at have dræbt demonstranter.