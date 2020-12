Boko Haram tager skylden for bortførelse af elever i Nigeria

Et sted mellem 400 og 600 skoleelever forsvandt fredag, da bevæbnede mænd angreb en skole i byen Kankara i delstaten Katsina.

En talsmand for politiet har oplyst, at de bevæbnede mænd skød omkring sig med AK-47 automatvåben.

Politiet skød tilbage og "gav eleverne mulighed for at klatre over hegnet og komme i sikkerhed", fortalte polititalsmanden umiddelbart efter angrebet ifølge nyhedsbureauet dpa.

Men kun omkring 200 af de 800 elever på skolen formåede at flygte.

Indbyggere i Kankara har forklaret, at de så gerningsmændene bortføre et stort antal elever.

Sagen om de hundredvis af forsvundne drenge har vakt bestyrtelse og fået mange nigerianere til at rette deres vrede mod regeringen.

Den er i forvejen under kritik for ikke at formå at beskytte civile og især børn fra grupper som Boko Haram.

Oppositionen presser regeringen for at sætte alle kræfter ind på at finde de forsvundne drenge, inden de bliver udsat for overgreb eller bliver tvunget ind i en væbnet gruppe.

Boko Haram stod i 2014 bag et lignende angreb mod en kostskole i byen Chibok i det nordlige Nigeria, hvor gruppen bortførte 276 piger.

Omkring 100 af dem er stadig ikke fundet.