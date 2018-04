Boko Haram har bortført over 1000 børn i Nigeria siden 2013

Imens Nigeria forbereder sig på en markering af fireårsdagen for bortførelsen af 276 skolepiger i byen Chibok, rapporterer FN's børneorganisation, Unicef, at flere end 1000 børn er blevet bortført af jihadister i landet siden 2013.

- Siden 2013 er flere end 1000 børn blevet bortført af Boko Haram i det nordøstlige Nigeria. Herunder 276 piger fra deres kostskole i Chibok i 2014, skriver Unicef.

Omkring 100 af pigerne fra Chibok er aldrig vendt tilbage til deres familier.

- Disse gentagne angreb mod børn i skolerne er skruppelløse, siger Mohamed Malick Fall, en Unicef-repræsentant i Nigeria.

Især skoler med en sekulær læreplan er blevet målrettet af Boko Haram, hvis navn på det lokale sprog hausa betyder noget i retning af "vestlig uddannelse er forbudt".

Den militante gruppes kamp for at oprette et islamisk kalifat i det nordøstlige Nigeria har kostet flere end 20.000 mennesker livet. Det har samtidig tvunget over to millioner på flugt.

Siden konflikten brød ud i 2009, er mindst 2295 lærere blevet dræbt. Flere end 1400 skoler er desuden blevet ødelagt af islamistiske ekstremister. Det vurderer Unicef.

I 2015 iværksatte den nigerianske præsident, Muhammadu Buhari, en succesfuld offensiv mod jihadister i landet og generobrede store landområder.

Boko Haram udfører dog fortsat dødelige angreb mod militære og civile mål.

19. februar i år blev 110 skolepiger bortført af gruppen fra en skole i byen Dapchi i den nordøstlige del af landet.

Langt størstedelen af pigerne blev frigivet en måned senere, men massebortførelsen bringer smertefulde minder frem om Chibok-bortførelsen 14. april 2014.