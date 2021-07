Forsvarschef Mark Milley (t.h.) var ifølge kommende bog rystet over Trumps opførsel og påstande om valgfusk efter valgnederlaget til præsident Joe Biden. (Arkivfoto).

Bog: Topgeneraler forberedte sig på muligt kupforsøg fra Trump

USA's forsvarschef var klar til at gå af fremfor at udføre mulige ulovlige ordrer fra Trump ifølge ny bog.

Tidligere præsident i USA Donald Trump var så utilregnelig efter nederlaget ved præsidentvalget i 2020, at amerikanske topgeneraler forberedte sig på, hvordan de skulle håndtere et muligt kupforsøg fra Trump og hans støtter.

Det fremgår af uddrag fra den kommende bog "I Alone Can Fix It", som bliver udgivet tirsdag. Det skriver mediet CNN, som har læst uddrag fra bogen.

Bogen er skrevet af de prisvindende journalister Carol Leonnig og Philip Rucker fra avisen Washington Post. I bogen går de tæt på Trumps sidste år som præsident.

Af uddrag fra bogen fremgår det, at den amerikanske forsvarschef, Mark Milley, var rystet over Trumps opførsel og påstande om valgfusk efter valgnederlaget til præsident Joe Biden.

Derfor forberedte Milley og andre topgeneraler i forsvaret sig på, hvordan de skulle håndtere eventuelle ordrer fra Trump og stoppe et kup, hvis det skulle komme dertil.

Bogen beskriver, hvordan Milley og andre generaler planlagde at gå af en efter en fremfor at udføre ordrer fra Trump, hvis de anså dem som ulovlige, farlige eller ukloge.

Det er forsvarschefens ansvar at rådgive præsidenten. Men ifølge bogen gjorde forsvarschefen altså i stedet klar til et opgør med Trump.

Milley skal have talt med venner, parlamentarikere og kolleger om frygten for et forestående kup.

- De kan prøve, men de kommer fandeme ikke til at lykkes, sagde Milley til sine kolleger ifølge bogen.

- De kan ikke gøre det uden militæret. De kan ikke gøre det uden CIA og FBI. Vi er dem, der har våbnene.

Det gik imidlertid ikke så galt, som forsvarschefen frygtede. Men magtoverdragelsen skete ikke uden drama.

Den 6. januar stormede Trump-støtter Kongressen, da Biden skulle godkendes som landets nye præsident. Fire personer og en politibetjent mistede livet under angrebet.