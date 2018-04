Børsdebut gør Spotify-ejere til nogle af Sveriges rigeste

Det gør selskabets to grundlæggere, administrerende direktør Daniel Ek og Martin Lorentzon, til nogle af Sveriges rigeste mennesker ifølge Bloomberg News.

Verdens største musikstreamingtjeneste, svenske Spotify, debuterede tirsdag på børsen i New York med en aktiepris på 149 dollar.

Daniel Ek er nu 2,4 milliarder dollar værd, svarende til 14,4 milliarder kroner, mens Martin Lortenzons aktiebeholdning giver ham en værdi på 3,4 milliarder dollar, svarende til 20,4 milliarder kroner.

Aktiekursen giver Spotify en markedsværdi på 26,5 milliarder dollar, svarende til 159 milliarder kroner.

Umiddelbart efter at Spotify debuterede på børsen, kostede en aktie i selskabet 165,90 dollar, skriver nyhedsbureauet Reuters.

New York Stock Exchange, som børsen i New York hedder, havde mandag sat aktiens referencepris til at være 132 dollar.

Børsnoteringen har været ventet de seneste måneder, efter at selskabet i februar anmodede om at blive optage på børsen i New York.

Spotify er blevet børsnoteret ved en såkaldte direkte børsnotering, hvor der kun bliver solgt eksisterende aktier i selskabet.

Det er ifølge Reuters den første af sin slags på børsen i New York.

Den direkte børsnotering står i kontrast til den normale praksis.

Spotify har nemlig ikke brugt penge på at få investeringsbanker til at tage en temperatur på pris og købsinteresse forud for noteringen, ligesom der ikke udbydes nye aktier i selskabet, skriver mediet Marketwatch.

I 2008 kom Spotify på markedet med sin streamingtjeneste for musik.

Selskabet konkurrerer med tech-kæmper som Apple og Amazon, der også har musiktjenester, men på dette område er Spotify størst.

På månedsbasis har streamingtjenesten 159 millioner brugere samt 71 millioner betalende abonnementer.

Spotify hentede for to år siden omkring 500 millioner dollar i ny kapital. Her blev selskabet værdisat til 8,5 milliarder dollar, hvilket svarede til omkring 52 milliarder kroner.