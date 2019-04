Børn af norsk IS-kriger er tættere på at komme til Sverige

- Dette er fantastisk. Det er en enorm lettelse, siger Patricio Galvez til TV4.

Sagen så sin begyndelse, da Skråmo sammen med sin svenske kone og dengang fire børn rejste til Syrien i 2014, hvor de sluttede sig til IS.

Siden fik parret yderligere tre børn.

Men i januar i år blev konen dræbt i et granatangreb, mens Skråmo døde i kamp i marts. Det gjorde de syv børn i alderen et til otte år forældreløse. Morfaren har siden begyndelsen af april forsøgt at få børnene til Sverige.

Patricio Galvez, der bor i Göteborg i Sverige, fik den nødvendige tilladelse til at rejse ind i Syrien for at finde sine børnebørn, hvilket lykkedes. Nu ønsker han at få dem helt hjem.

De norske myndigheder har ikke ønsket at kommentere sagen om Skråmos børn direkte. Myndighederne oplyser derimod, at det ikke finder det aktuelt at hente norske borgere - heller ikke børn - hjem fra IS-lejre i Syrien.

- Ud fra det vi ved, er Skråmos børn ikke norske borgere. Af hensyn til tavshedspligten kan vi ikke udtale os yderligere om enkeltsager, udtalte Audun Halvorsen, statssekretær i Norges udenrigsministerium, i sidste uge.

Michael Skråmo har gennem flere år været en af Sveriges mest højtprofilerede IS-jihadister. Han har i flere videoer indtrængende opfordret til, at unge skulle slutte sig til "den hellige krig" i Syrien på både svensk og arabisk.

Herhjemme har debatten om, hvad man skal stille op med fremmedkrigers danske statsborgerskab og deres børn, kørt den seneste tid.

En ny aftale, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti i slutningen af marts, skal nægte børn af danske fremmedkriger et dansk statsborgerskab.