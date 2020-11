I snart to år har det ikke været tilladt at flyve med de ulykkesramte Boeing 737 Max-fly. (Arkivfoto)

Boeings ulykkesramte fly får igen lov til at flyve

Efter at det i mere end halvandet år ikke har været tilladt at flyve med Boeings ulykkesramte 737 Max-fly, får de igen lov til at komme på vingerne.

Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

Ifølge Reuters får Boeing, der er en amerikansk flyproducent, onsdag af de amerikanske luftfartsmyndigheder lov til at benytte sine 737 Max-fly.

Det har ikke været tilladt i 20 måneder, efter at to 737 Max-fly i 2018 og 2019 med få måneders mellemrum styrtede ned med folk om bord.

I alt døde 346 personer i de to flystyrt, der fandt sted i Indonesien og Etiopien.

Reuters skriver, at de amerikanske luftfartsmyndigheders tilladelse til at bruge 737 Max-fly sker på visse betingelser.

Blandt andet kommer flyene til at skulle benytte ny software. Der bliver også stillet krav om ny træning af piloter.

Kravene skal tage hånd om de problemer, der menes at have ligget til grund for de to flystyrt i 2018 og 2019.

På grund af et særligt sikkerhedssystem blev flyenes næser således ved med at pege nedad, selv om piloterne forsøgte at genvinde kontrollen.

I et interview med Reuters har Steve Dickson, der er chef for de amerikanske luftfartsmyndigheder, sagt, at man har gjort alt for at sikre, at ulykker som dem i 2018 og 2019 ikke sker igen.

Han siger, at de krav, man stiller til brugen af 737 Max-flyene, "har fjernet det, der var årsag til de specifikke ulykker".

Det hidtidige forbud mod at flyve med 737 Max-flyene har alene kostet Boeing rigtig mange penge.

Dertil har coronakrisen svækket efterspørgslen på nye fly rundt om i verden.

De to forhold har tidligere været med til at give Boeing et underskud på 15,2 milliarder kroner i de første seks måneder i år.