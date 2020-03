Boeing har planer om at genoptage 737 MAX-produktion i maj

Muligheden for at gå videre med planerne afhænger dog af både coronaviruspandemiens udvikling samt godkendelser fra de amerikanske luftfartsmyndigheder.

En kilde inden for branchen siger, at Boeing har bedt visse leverandører om at være klar til at levere 737 MAX-dele fra april.

En anden siger, at produktionen efter planen starter i maj, mens en tredje siger, at coronavirus udgør et stort problem for flyproducenten, som i sin Seattle-afdeling har oplevet flere smittetilfælde.

Imens er hele flybranchen voldsomt ramt af rejserestriktioner verden over.

Den oprindelige produktionsstart var således sat til april, men den er på grund af coronavirus skudt til maj, lyder det fra kilden.

- Det kommer til at blive en meget langsom, metodisk, systematisk tilgang til igen at få produktionen op at køre samt at få mandskabet på plads, siger Boeings finansdirektør og vicepræsident, Greg Smith.

Siden to dødbringende styrt og et flyveforbud har over 400 fly hobet sig op for Boeing, mens selskabet afventer, at forbuddet på et tidspunkt igen ophæves.

Derfor blev produktionen indstillet omkring årsskiftet.

737 MAX-flyene har siden marts 2019 været underlagt flyveforbud over hele verden på grund af de to dødsulykker i Indonesien og Etiopien.

Ulykkerne, der skete inden for fem måneder, kostede i alt 346 mennesker livet.

Boeing har tidligere oplyst, at de to flystyrt var forårsaget af en fejl i aktiveringen af flyets MCAS-funktion.

Det er et automatisk anti-stall-system, der skal forhindre, at flyet mister dets opdrift.

Systemet var nyt, og det er blevet kritiseret, at piloterne ikke er blevet godt nok uddannet i det.