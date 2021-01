Boeing betaler 15 milliarder i forlig om ulykkesramt fly

Forliget indebærer, at flyselskabet skal betale i alt over 2,5 milliarder dollar. Det svarer til godt 15 milliarder kroner.

Luftfartsselskabet Boeing har indgået et forlig med den amerikanske stat i sagen om to ulykkesramte fly af typen 737 MAX.

Sagen begyndte, efter at to 737 MAX-fly i 2018 og 2019 styrtede ned med få måneders mellemrum.

346 mennesker mistede livet i de to flystyrt, der fandt sted i Etiopien og Indonesien.

Medier har tidligere beskrevet, at det var en softwarefejl i flyenes styresystem, der blev udpeget som årsagen til de to styrt. Under visse omstændigheder kunne softwaren presse flyets næse nedad, selv om piloterne forsøgte at rette flyet op.

Som følge heraf var det i mere end halvandet år ikke tilladt at flyve med flytypen 737 MAX.

Det blev dog ophævet i november 2020, da Boeing havde øget sikkerheden, og flyene fik igen lov til at komme på vingerne.

USA's justitsministerium mener, at Boeing i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af 737 MAX-flyene ikke har givet luftfartsmyndighederne i USA korrekte oplysninger.

I forbindelse med forliget stopper det amerikanske justitsministeriums efterforskning af sagen også.