Bob Dylan sælger rettighederne til hele sit bagkatalog

Mange af den 79-årige Bob Dylans sange regnes for de mest betydelige i musikhistorien. I 2016 modtag han Nobels litteraturpris for sin sangskrivning. Her står han til højre på scenen under en koncert i Carhaix-Plouguer i Frankrig i 2012.

Foto: Fred Tanneau/Ritzau Scanpix