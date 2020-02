Michael Bloomberg har fået en baby i armene under sin Texas-kampagne for at vinde sorte vælgere. Det er ellers den vælgergruppe, som Joe Biden, vicepræsident under præsident Barack Obama, håber vil gøre ham til Demokraternes præsidentkandidat.

Bloomberg fisker sorte stemmer i Texas

Milliardæren Bloomberg i offensiven for at vinde sorte stemmer i opgøret om at blive demokratisk præsidentkandidat. Han satser stort i den vigtige stat Texas.

De sorte er en vigtig blok i Demokraternes vælgerskare. Bloomberg vil med støtte fra de sorte i delstaten Texas styrke sine chancer for at blive partiets præsidentkandidat.

New Yorks tidligere borgmester Michael Bloomberg har indledt en charmeoffensiv, der skal overbevise de sorte amerikanere om, at han er den rette til at besejre præsident Donald Trump ved præsidentvalget den 3. november.

