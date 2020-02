Bloomberg er med i næste tv-debat hos Demokraterne

Det bliver første gang, at Bloomberg, som er tidligere New York-borgmester, er med på de demokratiske præsidentkandidaters debatscene. I optakten har han blandt andet udvekslet hårde ord med Bernie Sanders.

I en kritik af Bloomberg, som er blandt verdens ti rigeste personer, beskylder Sanders rivalen for at ville købe sig til valget.

- Bloomberg har som alle andre ret til at stille op til præsidentvalget. Men han har ikke retten til at købe sig til præsidentposten, sagde Sanders ved et valgmøde nær San Francisco i weekenden, hvor hans tilhængere buhede, hver gang han nævnte Bloombergs navn.

Bloomberg er gået stærkt frem i meningsmålingerne efter at have brugt store beløb på at føre valgkamp gennem tv-reklamer. Han har kritiseret den hårde tone fra Sanders, som selv bryster sig af at holde en meget sober stil i valgkampen.

Talsmænd for Bloombergs kampagne siger, at Sanders tone er "skammelig" og et udtryk for, at han ser en stadig større trussel i Bloomberg.

Den 78-årige Sanders fører i meningsmålingerne i Nevada og på nationalt plan.

- Men hans kampagnefolk ved, at Bernie står til at tabe terræn, mens vi vil vinde frem, siger Kevin Sheekey, som leder Bloombergs kampagne.

Den 78-årige Bloomberg, som har 19 procent af stemmerne i en NPR/PBS-måling tirsdag, skal møde mindst fem andre kandidater ved onsdagens debat. Det er Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar og Pete Buttigieg.

I et interview med Reuters har Bloomberg sagt, at han vil slå på sine modstanderes mangel på erfaring. Han siger, at Joe Biden som vicepræsident blot holdt taler, som blev skrevet for ham.

- Pete Buttigieg er borgmester for en mindre by, siger han.

Bloomberg vil over for dette fremhæve sin succes som topchef for et globalt finansielt og medieselskab, Bloomberg LP, og sine tre perioder som borgmester i New York City.

- Ingen af de andre ved, hvordan man skal lede en stor organisation, sagde Bloomberg om sine rivaler i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat i efterårets valgkamp mod præsident Donald Trump.