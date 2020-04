Bloomberg brugte en milliard dollar på valgkamp

Det var omtrent det beløb, som Michael Bloomberg brugte på sin nu hedengangne kampagne for at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Milliardæren og den tidligere New York-borgmester blev kendt for en noget uortodoks tilgang til valgkampen.

Bloomberg markerede sig med tv-reklamer for flere hundrede millioner dollar - flere penge end nogen anden kandidat.

Han gik sent ind i valgkampen og havde mest fokus på at vinde opbakning i befolkningsrige stater som Californien og Texas op til supertirsdag 3. marts.

Derimod deltog han ikke i primærvalg i små stater som Iowa og New Hampshire.

Men strategien virkede ikke. Efter tre måneder droppede han ud af valgkampen efter skuffende resultater.

Bloomberg finansierede i stort omfang sin kampagne med egne penge og accepterede angiveligt ikke donationer.

Han har lovet fortsat at støtte Demokraterne økonomisk for at hjælpe med at vinde præsidentvalget i november, hvor tidligere vicepræsident Joe Biden står til at blive præsident Donald Trumps udfordrer.

Bloomberg tilhører den konservative midte hos Demokraterne.

Han har lagt stor vægt på kampen mod klimaforandringer, strengere våbenlovgivning, sundheds- og uddannelsesreformer og også højere skatter for de rigeste.

Den 78-årige milliardær er ifølge Forbes god for mere end 55,5 milliarder dollar.

Bloomberg har tjent sin formue på Bloomberg News - en af verdens førende leverandører af data, handelsplatforme samt erhvervsnyheder.

Han har været demokrat i det meste af sit liv, men blev republikaner for at vinde borgmestervalget i New York. Han blev uafhængig i 2007 og demokrat igen i 2018.

Bloomberg havde en stab på over 300 personer, som arbejdede for ham på fuld tid i Californien.

På det seneste er Bloomberg blevet kritiseret i flere medier for ikke at have holdt, hvad han lovede i forbindelse med at betale løn til ansatte og sundhedsforsikringer.