Bloomberg baner vejen for at stille op i præsidentvalgkamp

Milliardær og tidligere borgmester i New York Michael Bloomberg har banet vejen for at kunne stille op til at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget i USA i november 2020.

Natten til lørdag dansk tid har Bloomberg skriftligt indgivet sit præsidentkandidatur i delstaten Alabama for at kunne deltage i primærvalget i delstaten. Det skriver det amerikanske medie CNN og nyhedsbureauet AFP.

Bloomberg har endnu ikke officielt meldt ud, at han stiller op som kandidat i alle delstater.

Alabamas deadline for kandidatopstillinger er fredag den 8. november. Derfor skulle Bloomberg indgive sit kandidatur inden da for at holde muligheden for at stille op til præsidentkapløbet åben.

Primærvalgene, der skal afgøre, hvem der bliver Demokraternes kandidat, skal afholdes i hver enkelt delstat i USA.

Fire delstater afholder valg i februar, men langt de fleste, herunder Alabama, afholder primærvalg tirsdag den 3. marts. Denne dag har fået tilnavnet "Super Tuesday".

Ifølge Howard Wolfson, der er en af Bloombergs rådgivere, stiller den tidligere borgmester ikke op til de fire primærvalg i februar, såfremt han stiller officielt op.

- Vi er overbevist om, at vi kan vinde i staterne, der afholder valg fra "Super Tuesday" og frem, siger han til CNN.

- Men vores sene kandidatur betyder, at mange kandidater vil have et stort forspring, siger han.

Den næste deadline for opstilling i en delstat er 12. november i delstaten Arkansas. Wolfson siger, at Bloomberg også agter at indgive sit kandidatur her.

Hvis Bloomberg kaster sig ind i kampen, kan han ifølge The New York Times blive en alvorlig trussel mod de øvrige kandidater.

- Med sin enorme personlige formue, midtsøgende synspunkter og tætte forbindelser til det politiske etablissement vil han udgøre en alvorlig og omgående trussel mod tidligere vicepræsident Joe Biden, som har kæmpet for at indsamle kampagnepenge, skrev avisen torsdag.

Joe Biden er ifølge meningsmålinger i øjeblikket favorit til at blive nomineret som sit partis kandidat foran senatorerne Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

Michael Bloomberg har adskillige gange udtrykt utilfredshed med visse dele af både Warrens og Sanders' politiske program.

Den 77-årige Bloomberg ejer finansmediet Bloomberg News. Han er den ottende rigeste person i USA og den niende rigeste person i verden.

Bloomberg var borgmester i New York fra 2002 til 2013. Derudover var han var medlem af Det Republikanske Parti fra 2001 til 2007.

I oktober 2018 meldte han sig ind i Det Demokratiske Parti, hvilket han også var medlem af før 2001.