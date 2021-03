Det store skib MV "Ever Given" skabte køer på et sted imellem 150 og 200 skibe torsdag. Det er dyrt at vende om og tage den lange vej rundt om Afrika, og det kan skabe forsinkelser.

Blokeret Suez-kanal kan betyde dyre omveje

Et fastklemt containerskib skaber kø ved Suez-kanalen, og det får alvorlige konsekvenser verden over, når skibe ikke kan sejle igennem den vigtige kanal.

Men tirsdag opstod der et problem. Containerskibet MV "Ever Given" gik på grund i Suez-kanalen ved Egypten. Skibet er lige så langt, som Empire State Building i New York er høj.

