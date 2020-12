Send til din ven. X Artiklen: Blodprøve kan meget vel forudsige Alzheimers Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Blodprøve kan meget vel forudsige Alzheimers

Forskere kan forudsige, om patienter vil udvikle Alzheimers ved at analysere deres blod. Eksperter kalder opdagelsen for et potentielt gennembrud.

Verden - 01. december 2020 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Omkring 50 millioner mennesker lever med Alzheimers, som er en degenerativ hjernesygdom, der tegner sig for mere end halvdelen af alle demenstilfælde i verden. Mens forskere endnu ikke har forstået sygdommens præcise mekanisme fuldt ud, så ser Alzheimers ud til at stamme fra en ophobning af proteiner i hjernen, der menes at forårsage, at neuroner dør.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger