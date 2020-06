Blodplasma hjalp alvorlig syg Covid-19 patient i Norge

Behandlingsmetoden indebærer, at en syg patient får tilført blodplasma fra bloddonorer, som allerede har haft sygdommen, og som har dannet antistoffer mod den.

Patienten, som blev alvorligt syg med Covid-19, blev efter otte dages sygdom indlagt med høj feber.

Alvorlige åndedrætsproblemer medførte, at han blev lagt i respirator, hvor hans tilstand blev stadigt forværret, og patienten udviklede akut lungesvigtssyndrom, hedder det.

Efter lang tids intensivbehandling var det usikkert, om manden ville overleve, og mens behandling med rekonvalescensplasma blev overvejet, kom der en opfordring fra sundhedsmyndighederne i EU om bruge denne behandlingsform.

Patienten fik blod på dag 31 fra to donorer.

Ifølge tidsskriftet havde begge donorer været inficeret med Covid-19, og den ene havde fået påvist såkaldt IgG-antistoffer mod virusset på højt niveau.

I løbet af det næste døgn med blodplasmabehandling blev manden feberfri, og næseprøver, som blev taget dag 32 var negative. Det samme var to efterfølgende lungeprøver.

- Behandling med rekonvalescensplasma ved Covid-19 var allerede forsøgt i flere land, og vi fandt det derfor etisk forsvarligt at gennemføre behandlingen i samråd med patientens familie, siger Michael Hahn, der er overlæge ved Klinik for akutmedicin ved Haugesunds sygehus.

På Aarhus Universitetshospital er der tidligere indledt en lignende forsøgsbehandling, og forskere sagde i april, at de på landsplan venter at kunne behandle mellem 200 og 250 patienter herhjemme med den nye metode. De forventer at have resultater fra forsøgsbehandlingen klar i efteråret.