Demonstranter søger dækning i Yangon under en demonstration mod juntaen. Mindst 18 bl dræbt i Myanmar søndag. Foto: Stringer/Reuters

Blodig vold mod demonstranter i Myanmar

Mindst 18 blev dræbt og over 30 blev såret søndag, som var den hidtil mest blodige dag i landet, efter at militæret tog magten ved et kup 1. februar.

Verden - 28. februar 2021 kl. 17:45 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Dagen inden han blev dræbt skrev it-specialisten Nyi Nyi Aung Htet Naing på Facebook om et stadigt mere voldeligt militær i Myanmar. - Hvor mange flere lig? FN må gribe ind, skrev han efter blodige gadekampe ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han blev selv en af de første, som kom til at betale den højeste pris for at deltage i protester mod militærstyret i landets største by, Yangon.

