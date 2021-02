Blanding af vacciner undersøges ved britisk forsøg

- Det kan vise sig, at folks immunitetsreaktioner bliver forbedret, når forskellige vacciner kombineres, siger vicesundhedsdirektøren hos de britiske sundhedsmyndigheder, Jonathan Van-Tam, ifølge BBC.

I Storbritannien er der indledt et forsøg, hvor det skal undersøges, om det gør en forskel, at man får forskellig covid-19 vaccine ved den første og den anden vaccination.

Over ti millioner mennesker i Storbritannien har nu fået den første vaccination mod covid-19.

Den nye undersøgelse, som ledes af Det Nationale Konsortium for Immunitets-Evaluering, gennemføres med over 800 frivillige. De vil alle være 50 år eller ældre.

Nogle vil få Oxford-vaccinen først, mens andre vil begynde med Pfizer-vaccinen. Der vil være fra fire til 12 uger mellem doserne. Andre vacciner bliver måske inddraget, efterhånden som de bliver godkendt.

Bag det nye forsøg er der en hypotese om, at desto mere fleksibilitet, der er i vaccinationsprogrammerne, desto bedre, rapporterer BBC.

Det vil samtidig gøre det lettere at klare kriser, hvis der kommer et stop for leveringer af bestemte typer af vacciner.

Samtidig siger forskere, at det potentielt set også kan give bedre beskyttelse, hvis man er vaccineret med to forskellige vacciner.

Officielle retningslinjer fra myndighederne fastslår, at enhver, som har fået vaccinen fra Pfizer/BioNTech eller fra Oxford-AstraZeneca som led i det britiske vaccinationsprogram, bør få den samme vaccine i begge doser.

Der er ingen tegn på, at dette bliver ændret generelt - medmindre der er tale om særlige omstændigheder.

Men tidligere erfaringer har vist, at blandinger af forskellige vacciner kan have positive virkninger.