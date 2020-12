Black Lives Matter inspirerer museum til udstilling om slaver

Hollands fortid som slavenation bliver for første gang beskrevet i en stor udstilling på landets nationale kunstmuseum, Rijksmuseum.

På udstillingen vil besøgende få indblik i slavernes historie samt få fortalt historien om nogle af de hollændere, som berigede sig på slaver.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

To Rembrandt-portrætter af slaveejere, som Rijksmuseum ejer sammen med Louvre i Paris, indgår i udstillingens 140 objekter sammen med blandt andet fodlænker, der blev brugt til at holde folk fanget.

Udstillingen vil beskrive ti mennesker, som på den ene eller anden måde var del af Hollands fortid som slavenation fra begyndelsen af det 17. århundrede til 1863, da det blev erklæret for ulovligt i kolonierne Surinam og øgruppen Antillerne.

På en pressekonference fremhævede kuratorer fra Rijksmuseum betydningen af udstillingen, efter et år hvor der verden over har været protester mod racisme og politivold over for sorte under sloganet "Black Lives Matters".

I Holland har det i år også skabt debat, at premierminister Mark Rutte har afvist at undskylde for sit lands fortid som kolonimagt.

Direktøren for Rijksmuseum, Taco Dibbits, sagde på pressemødet, at han støtter bestræbelser på at øge befolkningens viden om dens fortid.

- Slaveri var en væsentlig del af Hollands kolonitid, og mange generationer har været udsat for ufattelige uretfærdigheder på grund af det, siger Dibbits.

- Black Lives Matters viser, hvor presserende det er, at dette tema bliver taget op.

En af de skæbner, udstillingen vil fremhæve, er en mand ved navn Wali, som sammen med 225 andre slaver forsøgte at undslippe fra en sukkerplantage i Surinam.

Flugten mislykkedes, og som straf blev Wali dømt til at blive brændt langsomt i live. Straffen blev dog udsat af frygt for et større oprør, men Wali endte med at dø som slave.

Udstillingen fokuserer også på nogle af de personer, som skabte sig formuer under slavetiden. De to Rembrandt-malerier, som indgår i udstillingen, viser forretningsfolkene Marten Soolmans og Oopjen Coppit i deres fineste puds i 1634.

Soolmans rigdom stammede fra et raffinaderi i Amsterdam, som fik dets råsukker fra plantager i Brasilien, som benyttede slaver.

Udstillingen på Rijksmuseum i Amsterdam kan ses fra den 12. februar til den 30. maj 2021.