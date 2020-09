Bjærgning af færge i Østersøen vil tage flere dage

Bjærgningen af færgen "Amorella", der i weekenden gik på grund ved Ålandsøerne, vil tage flere dage.

Det oplyser selskabet Viking Lines til den svensksprogede finske avis Hufvudstadsbladet.

- Som det ser ud nu, kommer arbejdet til at tage tid. Færgen flyttes tidligst onsdag, siger Viking Lines' informationsdirektør Johanna Boijer-Svahnström.

Færgen gik søndag eftermiddag på grund på sin tur fra den finske by Turku til den svenske hovedstad, Stockholm.

De 207 passagerer og 74 besætningsmedlemmer om bord blev alle evakueret.

Tirsdag forberedes bjærgningen. Målet er onsdag at kunne flytte færgen til havnen i Långnäs på Åland, som er en finsk selvstyrende øgruppe i den nordlige del af Østersøen.

Derefter skal færgen flyttes til værftet i den finske by Nådendal, hvor den skal repareres.

Jan Hansen, der er administrerende direktør for Viking Lines, sagde mandag aften, at årsagen til, at færgen gik på grund, fortsat er ukendt.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at færgen ifølge de finske myndigheder er blevet beskadiget af at sejle ind i en isbøje af stål.

Det er uklart, om færgen ramte bøjen, fordi den sejlede uden for sin rute.

- Bøjen spiller en vigtig rolle i vores efterforskning, men vi kan endnu ikke sige, hvornår "Amorella" ramte bøjen, og hvilken rolle den har for begivenhedernes gang, siger Veli-Pekka Nurmi, der leder undersøgelsen af ulykken, ifølge TT.