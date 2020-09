Bivirkning hos forsøgsperson bremser lovende vaccineforsøg

Sandsynligheden for at det snart vil lykkes at udvikle en vaccine, der kan beskytte folk mod det nye coronavirus, er blevet mindre, efter at et forsøg med en lovende covid-19-vaccine er sat på pause i den afsluttende fase.

Det sker som følge af "uforklarlig sygdom" hos en forsøgsperson i Storbritannien.

Det oplyser en talsmand for medicinalselskabet AstraZeneca, der udvikler vaccinekandidaten i samarbejde med Oxford University.

- En rutinemæssig gennemgang af data udløste et stop af vaccineforsøgene for at kontrollere sikkerheden, oplyser talspersonen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er ingen oplysninger om patientens konkrete bivirkninger. Personen ventes dog at komme sig, oplyser en person med kendskab til sagen over for onlinemediet statnews.com.

Den mulige vaccine fra AstraZeneca er en af godt en håndfuld, som er kommet frem til de afsluttende fase 3-forsøg. AstraZenecas er det første fase 3-forsøg, som bliver sat på pause, skriver statsnews.com.

De kliniske forsøg bliver lavet i USA, Storbritannien, Brasilien og Sydafrika. I USA begyndte fase 3-studierne i slutningen af august.

Meldingen fra medicinalfirmaet kommer, dagen efter at det indgik en aftale med regeringen i Australien om levering af millioner af doser covid-19-vaccine, hvis forsøgene viser sig at være vellykkede.

- Ved at sikre en aftale om produktion og levering vil Australiens befolkning være blandt de første i verden til at modtage en sikker og effektiv vaccine, såfremt den bliver godkendt, sagde Australiens premierminister, Scott Morrison, mandag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge planen skal Australien modtage de første 3,8 millioner doser allerede i januar 2021.

At forsøget nu er sat pause bekymrer ikke den australske regerings lægefaglige rådgivere.

- Med de oplysninger jeg har i øjeblikket, er det ikke noget, der bekymrer mig, siger Nick Coatsworth, der er vicesundhedsrådgiver for regeringen, til Sky News.

Han tilføjer, at pausen ikke er ensbetydende med, at vaccinen "er taget af bordet".

- På sin vis er det meget positivt, fordi det viser, at trods det opskruede tempo i udviklingen af en vaccine, så er sikkerhed en afgørende prioritet, siger han.

Det er ikke usædvanligt, at kliniske forsøg midlertidigt blive standset i fase 3, hvor mulige nye lægemidler bliver afprøvet på tusindvis af forsøgspersoner for at tjekke effekten og få sikkerhed for, at der ikke er utilsigtede bivirkninger.

Først derefter kan det komme på tale at søge myndighederne om en godkendelse til at sende en vaccine på markedet.