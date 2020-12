BioNTech klar med 12,5 millioner doser til EU

BioNTech oplyser samtidig ifølge Reuters, at det tester dets covid-19- vaccine mod en ny og meget smitsom variant af coronavirusset, som primært er fundet i det sydlige og østlige England.

BioNTechs topchef, Ugur Sahin, siger, at selskabet er ved at undersøge, hvorvidt vaccinen er effektiv mod den nye variant. Han siger, at det vil stå klart inden for to uger.

- Der er ingen grund til bekymring, før vi har fået data, siger han.

EU-Kommissionen gav mandag aften den endelige godkendelse af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech.

Ifølge Sean Marett er de 12,5 millioner doser over halvdelen af de 20 millioner doser, som ventes leveret til USA inden årsskiftet.

Vaccinen skal gives over to gange med tre ugers mellemrum, så de første leveringer til EU vil være nok til vaccinationer af 6,25 millioner mennesker.

I de 27 EU-lande er der omkring 446 millioner indbyggere i EU.

Det tyske BioNtech planlægger at starte en produktion på en fabrik i Marburg i Tyskland i februar, oplyser en af virksomhedens finansielle chefer Sierk Poetting.

Forberedelserne til de mange vaccinationsprogrammer i EU kommer, samtidig med at en ny covid-virusstamme skaber kaos med nye lukninger af grænser for briter og afbrudte handelsforbindelser.

Pfizer og BioNTech har sagt, at de vil producere 1,3 milliard doser i 2021.