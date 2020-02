Billie Eilish udgiver Bond-temasang som yngste nogensinde

Sangen har samme navn som filmtitlen, nemlig "No Time To Die", og bliver udgivet på streamingtjenester klokken 13 dansk tid.

Titelsangen er fremført i vanlig Eilish-stil med et stille beat og en nærmest hviskende vokal.

Allerede i løbet af de første få timer har sangen fået over 200.000 visninger på sangerindens YouTube-kanal.

Billie Eilish er i øjeblikket en af de mest succesrige sangerinder. Ved Grammy Awards modtog hun hele fem priser for sit debutalbum "When We All Fall Asleep" i slutningen af januar, herunder for "Årets sang".

Eilish har efter sigende indspillet debutalbummet sammen med sin bror Finneas i hans soveværelse.

Også broren har været inde over James Bond-sangen som producer.

Filmen "No Time to Die" er den 25. i rækken om agent 007. Den får premiere til april.

James Bond spilles endnu engang af Daniel Craig, som dog har meddelt, at det bliver hans sidste film i rækken.

Foruden Craig spiller Lashana Lynch, Ana de Armas og Oscar-vindende Rami Malek med i filmen.