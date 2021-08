Bill og Melinda Gates' skilsmisse er gået igennem

Det viser et retsdokument fra domstolen King County Superior Court i byen Seattle.

Microsoft-stifteren sagde dengang, at parret allerede var blevet enige om, hvordan de skulle dele deres fælles ejendele.

I retsdokumentet fra King County Superior Court oplyses der ingen detaljer om den aftale. Her fremgår det til gengæld, at domstolen ikke har afgjort nogen krav om penge, ejendomme eller andet, da betingelserne for parrets skilsmisseaftale er blevet aftalt ved en anden domstol.

De to har tidligere oplyst, at de vil fortsætte med at samarbejde om Bill & Melinda Gates Foundation.

Den velgørende fond er ifølge magasinet Forbes verdens største private velgørenhedsorganisation.

Bill Gates har doneret Microsoft-aktier til en værdi af cirka 35,8 milliarder dollar til fonden, der blev grundlagt i år 2000.

Fonden giver penge til en lang række formål såsom bekæmpelse af aids og fattigdom.

Sidste år donerede fonden også 1,75 milliarder dollar til at afhjælpe følgerne af coronapandemien globalt.

Sammen med musikeren og aktivisten Bono blev Bill og Melinda Gates i december 2005 kåret til "Årets Personer" af det amerikanske nyhedsmagasin Time.

Begrundelsen lød, at "de gør det gode på en skarpsindig måde, tilfører politik ny betydning, gør barmhjertigheden klogere og forsøger at få os andre til at følge trop".

65-årige Bill Gates trak sig fra bestyrelsen i Microsoft i marts sidste år for at få mere tid til sit filantropiske arbejde.

Avisen Wall Street Journal oplyste efterfølgende, at det ifølge kilder skyldtes, at Gates havde haft et romantisk forhold til en ansat mange år forinden.

Bill Gates, der sammen med Paul Allen grundlagde Microsoft i 1975, trak sig som topchef allerede i 2000 og overlod ansvaret til Steve Ballmer.

Frem til 2008 var Gates medlem af direktionen i softwaregiganten og indtil 2014 formand for bestyrelsen. Derefter blev han menigt medlem.

Bill Gates gjorde Microsoft til et af verdens mest værdifulde børsnoterede selskaber, og han er selv god for knap 130 milliarder dollar ifølge Forbes.