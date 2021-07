Bill Cosby er en fri mand

Efter to år og ni måneder bag tremmer blev Bill Cosby onsdag løsladt fra fængslet, efter at højesteret i delstaten Pennsylvania omstødte hans dom for seksuelle overgreb.

Omgørelsen i sagen om den engang så folkekære tv-stjerne er højst overraskende, bemærker det amerikanske medie CNN.

Panelet af dommere ved Pennsylvanias højesteret udtaler i afgørelsen, at en beslutning fra en tidligere anklager om ikke at retsforfølge Cosby til gengæld for hans vidneudsagn i en civil sag i sidste ende alligevel blev brugt mod ham under retssagen.

I retsafgørelsen hedder det ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den nuværende statsadvokat, som traf afgørelsen om at anholde Cosby, var forpligtet til at holde sin forgængers løfte, men det skete ikke.

Komikeren blev i 2018 idømt mellem tre og ti års fængsel for at have bedøvet og seksuelt misbrugt en kvinde ved navn Andrea Constand i hendes hjem i 2004.

Bill Cosby blev løsladt, få timer efter at domstolens afgørelse var blevet offentliggjort onsdag.

Den 83-årige Cosby viste sig kort uden for sit hjem i Pennsylvania onsdag eftermiddag, men kom ikke med nogen udtalelse til de mange fremmødte journalister.

- Han er utrolig glad for at være hjemme, sagde Cosbys advokat, Jennifer Bonjean, ifølge CNN.

- Det har været tre svære år for hele denne familie. Dette er virkelig en velsignelse, tilføjede hun.

Onsdag aften lokal tid tweetede Cosby et billede af sig selv med en knyttet næve og lukkede øjne med teksten:

- Jeg har aldrig ændret min holdning eller min historie. Jeg har altid fastholdt min uskyld.

I samme opslag takker han sine fans og venner for støtten.

- En særlig tak til højesteret i Pennsylvania for at opretholde retsstatsprincippet, skriver han.

Cosby har tidligere sagt, at han hellere vil afsone ti års fængsel end at udtrykke anger over sit møde med Andrea Constand.

Cosby har under hele sagen afvist, at der var tale om et overgreb mod Constand. Han hævder, at der var givet samtykke fra hendes side.

I 2019 tabte Cosby en ankesag.

I alt har omkring 60 kvinder beskyldt Bill Cosby for seksuelle overgreb helt tilbage fra 1960'erne.

Langt de fleste af anklagerne kan ikke prøves ved en domstol, da de er juridisk forældede. Det var derfor kun Andrea Constands beskyldninger, der endte for retten.

For kvinder, som havde fundet en slags afslutning i dommen over Cosby, er onsdagens afgørelse "et slag i ansigtet".

Det fortæller Lisa Bloom, som er advokat for tre påståede ofre.

Bloom kalder det ifølge CNN en "meget hård dag" for alle de kvinder, som har beskyldt Cosby for seksuelle overgreb.

Advokat Gloria Allred, som også repræsenterer kvinder bag anklager mod Cosby, siger, at selv om domstolen har omstødt dommen på grund af en teknikalitet, "så renser den ikke Bill Cosby for hans adfærd".

Bill Cosby vandt amerikanernes hjerter i rollen som familiefaren Cliff Huxtable i "The Cosby Show", og han blev ofte omtalt som hele Amerikas far.