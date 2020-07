Bilist kører ind i menneskemængde i Berlin

#Update zum #Verkehrsunfall am #Hardenbergplatz

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Straße ab und fuhr auf den Gehweg. Dabei sind 7 Personen verletzt worden, 3 davon schwer. Eine Person musste reanimiert werden. Zahlreiche Betroffene werden seelsorgerisch betreut. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020

