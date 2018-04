Bild: Merkel gør et nyt forsøg og vil besøge Trump

Avisen skriver på sin hjemmeside, at flere kilder har bekræftet, at Merkel rejser til USA senere på måneden.

Der er ingen officiel bekræftelse fra kanslerens kontor.

Merkel besøgte sidste år Trump i Det Hvide Hus. Det var et besøg, der blev problematisk for den tyske forbundskansler.

Under et pressemøde forsøgte Merkel til ære for fotograferne at trykke hånd med præsidenten. Men Trump overhørte hendes opfordring til at give hånd.

Siden han blev indsat som præsident har Trump igen og igen klaget over, at Tyskland har et meget stort handelsoverskud over for USA.

Han har i særlig grad rettet skytset mod den tyske bilindustri, som han mener har haft alt for gunstige vilkår i USA.