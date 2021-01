Bilbombe dræber seks i Syrien

Bomben eksploderede i et kvarter af Afrin, hvor der ligger en del værksteder.

Foruden de tre dræbte børn blev to civile og en endnu uidentificeret person dræbt.

29 andre blev såret ved eksplosionen, nogle af dem alvorligt. Dødstallet kan derfor stige.

Det meddeler Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr). Det er en regimekritisk organisation, der via et netværk af kilder og aktivister i Syrien følger situationen i det krigshærgede land.

Tyrkiske styrker tog sammen med syriske oprørere, der er støttet af Tyrkiet, kontrol med byen Afrin i 2018. Tidligere var den kontrolleret af kurdiske styrker.

Både Afrin og andre byer i den region, der grænser op mod Tyrkiet, er jævnligt rystet af bombeangreb.

Der er ikke umiddelbart nogen, der har taget skylden for lørdagens bilbombe. Men Tyrkiet har beskyldt kurdiske "terrorister" med bånd til det forbudte kurdiske arbejderparti PKK for at stå bag tidligere angreb.

Konflikten i Syrien har kostet mindst 387.000 mennesker livet og sendt millioner på flugt, siden den begyndte i foråret 2011.

Det, der begyndte som protester mod præsident Bashar al-Assads styre, har siden udviklet sig til en kompleks krig med et utal af aktører.

En af de aktører er Tyrkiet, der har indtaget områder i det nordlige Syrien, der grænser op mod Tyrkiet.