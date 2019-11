Bilbombe dræber 13 mennesker i tyrkisk-kontrolleret by i Syrien

Angrebet skete i landsbyen Tell Abyad. Byen er en blandt adskillige byer, der indtil i sidste måned var kontrolleret af kurdere, indtil Tyrkiet tog kontrollen i en dødbringende offensiv over grænsen.

Lørdagens eksplosion skete trods en våbenhvile, der blev indgået i sidste uge i et forsøg på at standse den tyrkiske offensiv, der blev indledt 9. oktober.

Offensiven har udløst den seneste humanitære krise i Syriens otte år lange borgerkrig.

Tyrkiets forsvarsministerium oplyser, at 13 civile blev dræbt i lørdagens angreb. Ministeriet giver kurdiske krigere skylden.

Imens oplyser den britiskbaserede overvågningsgruppe Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, at 14 mennesker blev dræbt i angrebet. Ifølge gruppen er der tale om civile samt krigere, der kæmper på Tyrkiets side.

- For at fortrænge de ægte ejere af landet og bosætte syriske flygtninge i Tyrkiet i deres hjem i det nordøstlige Syrien skaber den tyrkiske hær nu kaos i Tell Abyad ved at rette eksplosioner mod civile, skriver Mustafa Bali, talsmand for de kurdiskledede Syriens Demokratiske Styrker (SDF), på Twitter.

- Tyrkiet er ansvarlig for civile tab i den region, landet kontrollerer, skriver han videre.

Lørdag marcherede tusindvis af syriske kurdere igennem byen Qamishli for at protestere mod det, de betragter som en tyrkisk invasion.

- Nej til tyrkisk besættelse, råbte de blandt andet.

I Tysklands hovedstad, Berlin, oplyser politiet, at omkring 1000 demonstranter var samlet lørdag for at "stoppe krigen" mod kurderne.

I den franske hovedstad, Paris, var flere hundrede mennesker samlet for at opfordre til at indføre sanktioner mod Tyrkiet.