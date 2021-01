Bidens udenrigsminister støtter Trumps skrappe kurs mod Kina

Antony Blinken, der er nomineret til posten som udenrigsminister af USA's kommende præsident, Joe Biden, siger ved en høring i Senatet, at han er enig i afgående præsident Donald Trumps skrappere kurs over for Kina.

- Jeg er meget uenig i den måde, han gjorde det på mange områder, men det grundlæggende princip var det rigtige, siger Blinken tirsdag.

Han tilføjer, at der "ingen tvivl" er om, at Kina er det land i verden, der udgør den største udfordring for USA.

Han tilføjer, at han ser et stærkt grundlag for, at begge fløje i USA's politiske liv kan finde sammen om en politik over for Kina.

Under præsident Xi Jinping ser man ikke et Kina, der "gemmer sig og venter", siger Blinken, men derimod et land, der vil være førende i verden.

Antony Blinken var en overgang viceudenrigsminister under tidligere præsident Barack Obama. Inden da var han Bidens sikkerhedsrådgiver, da Biden var vicepræsident.

Hvis et flertal af medlemmerne i Senatets udenrigsudvalg godkender ham, skal hele Senatet stemme om hans godkendelse som ny udenrigsminister.