Bidens jagt på store mål starter i Europa

Men efter Trumps forsøg på at agere leder af en egenmægtig stormagt finder Biden det "pinedød nødvendigt" at genopbygge alliancen med Europa, mener senioranalytiker Jakob Kirkegaard ved tænketanken German Marshall Fund.

- Hvis USA skal mobilisere verdens demokratier imod den autoritære trussel fra den kinesiske model, så er Europa pinedød den nødvendige allierede. Det er det, som gør, at han kommer til Europa lige nu, siger Jacob Kirkegaard.

For selv om besøget går til Europa - med et G7-topmøde i britiske Cornwall som første stop - har møderne globale perspektiver, og Kina udgør en fælles udfordring for USA og Europa.

Trumps forsøg på at tage kampen op med styret i Beijing, herunder en toldkrig i 2018, mislykkedes ifølge analytikeren.

- Trumps strategi i forhold til Kina var en eklatant fiasko. USA er ikke længere i en position, hvor man bilateralt kan tvinge Kina til at gøre ting, som Kina ikke vil, siger Jacob Kirkegaard.

Det er tydeligt, at Kina fylder en del i den amerikanske præsidents tanker. Det fremgår af hans indlæg i avisen The Washington Post i denne uge:

"Vi vil fokusere på at sørge for, at markedsøkonomierne, ikke Kina eller andre, udformer reglerne for handel og teknologier i det 21. århundrede. Og vi vil fortsat forfølge målet om et helt, frit og fredeligt Europa," skriver han.

Med sig har Biden desuden en stak af indenrigspolitiske sager. Han vil have en global aftale om selskabsskat på plads. Et ønske, som europæerne har kæmpet for i årevis, og som Biden tidligere i år fremlagde et forslag til.

G7-landenes finansministre indgik i sidste uge en politisk aftale om en selskabsskat på minimum 15 procent. Det er dog ikke G7, der vedtager det, og meget afgørende detaljer er endnu ikke på plads.

Bidens skatteplan skal bidrage til at finansiere sociale reformer og infrastruktur i USA.

Man kan ifølge Jacob Kirkegaard se præsidentens ambitioner som forsøg på at flytte USA i retning af Europas velfærdssamfund.

De rigeste amerikanere skal bidrage mere.

Meget belejligt lækkede skattemyndighederne for få dage siden opgørelser, der viser, at Amazon-skaberen Jeff Bezos - og andre stenrige amerikanere - i en årrække har afleveret temmelig beskedne beløb til skattekassen.

- Det drejer sig om at skabe politisk momentum, konstaterer Jacob Kirkegaard om lækket.

Efter G7-topmødet rejser Trump til Bruxelles, hvor han mødes med Nato-landene og med lederne i EU.

Helt centralt bliver det for ham at vise fuld støtte til Europas sikkerhed efter en periode med usikkerhed og trusler fra Trump.

De to præsidenter er enige om, at Europa skal lægge flere penge til forsvar - og dermed til USA. Men Biden er modsat forgængeren klippefast i sin støtte.

- Jeg vil bekræfte USA's urokkelige støtte til artikel 5 (musketereden i Nato, red.) og sikre, at vores alliance er stærk i lyset af enhver udfordring, skriver Biden.

Det er med dette i ryggen, at Biden rejser til sidste destination på rejsen, Geneve, hvor han mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Han står stærkere mod Putin, når han kan vise, at han kommer med alle sine europæiske allierede i ryggen. USA er tilbage. Det er det, som det betyder, siger Jacob Kirkegaard.

Bidens næste planlagte udlandsrejse går også til Europa. Det er til et G20-topmøde i Rom i oktober.