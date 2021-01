Bidens forsvarsminister vil fjerne ekstremister i hæren

- Hvis jeg bliver godkendt, vil jeg kæmpe indædt for at få stoppet seksuelle overgreb og få fjernet racister og ekstremister fra vores rækker, siger han under en høring i Senatets militærudvalg tirsdag.

Der skal arbejdes for at få fjernet "racister og ekstremister" fra USA's militær.

Han vil også arbejde for at skabe "et miljø, hvor alle, som er egnede og engagerede, har muligheden for at tjene dette land med ære", forklarer Austin.

Den tidligere general står til at blive USA's første sorte forsvarsminister, hvis han bliver godkendt ved høringen.

Han har lovet at øge i diversiteten i det amerikanske militær.

Særligt toppen af militæret er præget af hvide mænd, mens der er større diversitet i de lavere rækker.

Data fra forsvarsministeriet i USA, Pentagon, viser, at mange værnepligtige, som tilhører minoriteter, oplever chikane på grund af deres race.

Samtidig har belejringen af Kongressen 6. januar, som blev udført af højreorienterede ekstremister, på ny sat fokus på den type overbevisninger inden for militæret.

- Militærets opgave er at holde USA sikker fra vores fjender. Men det kan vi ikke gøre, hvis nogle af disse fjender befinder sig inden for vores egne rækker, siger Austin til udvalget.

Tidligere tirsdag kom det frem, at 12 soldater i den amerikanske nationalgarde er fjernet fra opgaven med at sikre indsættelsen af Joe Biden som præsident onsdag.

Det sker, efter at der blandt andet blev foretaget baggrundstjek af, om nogle af soldaterne har forbindelse til yderliggående grupper.