Biden vil trække USA ind i mere samarbejde i verden

- USA's militærmagt skal være et værktøj, som er sidste udvej og ikke den første. Den skal ikke bruges som et svar på ethvert problem, vi ser rundt om i verden.

USA vil modsætte sig, at stærke lande dominerer svage.

Det var nogle af de budskaber, som den amerikanske præsident, Joe Biden, havde med sig, da han tirsdag eftermiddag holdt sin første tale som præsident ved FN's Generalforsamling i New York.

Det var en præsident, der opfordrede de øvrige verdensledere ved generalforsamlingen til at samarbejde.

- Vi må arbejde sammen som aldrig før for at klare de globale udfordringer, lød det fra den 78-årige Joe Biden, der blev præsident den 20. januar i år.

For USA betyder det blandt andet, at amerikanerne vil bruge internationale institutioner til at håndtere globale problemer.

Præsidenten sagde, at USA er klar til at genindtræde i FN's Menneskeretsråd.

Donald Trump, Bidens forgænger, trak USA ud af rådet, fordi det efter Trumps mening var hyklerisk.

USA vil, sagde Biden, gerne tage føringen, når det gælder at løse problemer som covid-19 og klimaet. Men USA vil ikke stå alene.

Biden kom ind på USA's tilbagetrækning fra Afghanistan for nylig efter 20 år i det urolige land.

- Vi har afsluttet 20 års konflikt i Afghanistan. Mens vi stopper denne uophørlige krig, åbner vi en ny æra med uophørligt diplomati.

Han kom også ind på klimaproblemerne, der optager ham meget.

- I april sagde jeg, at USA vil fordoble sin internationale finansiering af hjælp til udviklingslandes kamp mod klimaforandringer. I dag siger jeg, at vi vil samarbejde med Kongressen om at fordoble tallet igen.

Biden kom også ind på atomaftalen med Iran. Her trak Trump USA ud.

Ifølge præsidenten arbejder USA med Kina, Frankrig, Rusland, Storbritannien og Tyskland for at få et diplomati med Iran op at stå.

- Vi er klar til at vende fuldt tilbage til aftalen, hvis Iran gør det samme, sagde Biden.