Biden vil lukke Guantanamo-lejren

Det lykkedes aldrig for USA's tidligere præsident Barack Obama at opfylde sit valgløfte om, at han ville få lukket den berygtede fangelejr på den amerikanske Guantanamo-base i Cuba.

Hans talskvinde, Jen Psaki, blev fredag på det daglige pressemøde spurgt til, om Biden ønsker at lukke lejren helt i løbet af sin fireårige embedsperiode.

- Det er absolut vores mål og vores intention, svarede Psaki.

To kilder med kendskab til sagen siger, at præsidenten muligvis vil underskrive et dekret om emnet i de kommende uger eller måneder.

Det kan dog vise sig at blive lettere sagt end gjort for Biden. Det er stadig ikke muligt for den føderale regering at overføre nogen af fangerne til amerikansk jord. Og det er heller ikke let at finde lande, der vil huse dem.

Fangelejren blev etableret under præsident George W. Bush til at huse såkaldte "udenlandske kombattanter" under Bushs krig mod terror, der fulgte i kølvandet på angrebene mod USA den 11. september 2001.

Da Obama forsøgte at lukke lejren, stødte han på betydelig modstand blandt republikanerne i Kongressen.

Det samme risikerer Biden at gøre, selv om hans eget demokratiske parti nu har et spinkelt flertal i Kongressen. For også blandt de demokratiske senatorer kan der være modstand mod planerne.

På et tidspunkt sad 800 fanger indespærret i lejren.

I dag er der omkring 40 tilbage. Af dem er ni blevet tiltalt eller dømt af militære domstole.

Den mest berygtede af fangerne er Khalid Sheikh Mohammed, som er anklaget for at være hjernen bag angrebet mod USA 11. september 2001.

Omkring 25 fanger er ikke blevet sigtet, men vurderes at være for farlige til, at de kan løslades.

De seks sidste er blevet godkendt til løsladelse, men uden at det er sket.

Menneskerettighedsgrupper har gennem mange år kritiseret Guantanamo-lejren skarpt. De betegner den som en kulsort plet på USA's omdømme i verden.