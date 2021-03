Biden vil investere 2000 milliarder i infrastruktur og klima

USA's præsident, Joe Biden, har onsdag præsenteret et forslag om at investere 2000 milliarder dollar i landets økonomi de kommende otte år.

Den finansielle saltvandsindsprøjtning skal blandt andet bruges på at omlægge USA's økonomi og give infrastrukturen samt energi- og klimaområdet et løft.

Bidens administration vil bruge 621 milliarder dollar på at sende millioner at amerikanere i arbejde med at genopbygge USA's skrantende motorveje, broer og havne.

Forslaget indeholder også en historisk stor investering i markedet for elektriske biler. Her er målet, at USA skal have et landsdækkende netværk af ladestationer inden 2030.

- Det er en investering i Amerika, man kun ser en gang per generation. Ulig noget vi tidligere har set og gjort. Det er et stort ja, et modigt ja, og vi kan klare det, siger Biden på et pressemøde onsdag i Pittsburgh ifølge Reuters.