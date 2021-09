Biden vil hjælpe sanger på ret vaccinekurs

Popstjernen Nicki Minaj er havnet i lidt af et stormvejr, og nu vil selveste Det Hvide Hus i USA gerne have en snak med multikunstneren, der er født i Trinidad og Tobago.

Årsagen er at sangerinden, hvis borgerlige navn er Onika Tanya Maraj, på det seneste har spredt kontroversielle konspirationsteorier om vaccinerne mod coronavirus.

Mandag gjorde Minaj via sociale medier således opmærksom på, at en fætter til hende nægtede at få vaccinen, fordi hans ven angiveligt fik vaccinen og "blev impotent med hævede testikler".

Minajs udtalelser faldt sammen med, at hun ikke kunne deltage i gallashowet Met Gala. Det skyldtes, at hun ikke er blevet vaccineret mod coronavirus.

Udtalelserne har vakt harme i USA, fordi de kommer på et tidspunkt, hvor vaccineudrulningen er faldet markant i tempo på grund af udbredt vaccineskepsis.

Derfor gik et kor af mennesker - herunder flere sundhedseksperter - straks i rette med Minajs udokumenterede påstande, der mandag blev delt med hendes 22,6 millioner følgere.

Affæren er også nået hele vejen til Det Hvide Hus. Her sagde en af præsident Joe Bidens talsmænd onsdag ifølge Reuters, at man gerne vil hjælpe Nicki Minaj med at komme i kontakt med en sundhedsekspert, så hun kan blive klogere på vaccinerne.

- Som vi også har gjort for andre, så har vi tilbudt Nicki Minaj at ringe sammen med en af vores læger, så hun kan få besvaret de spørgsmål, hun måtte have om vaccinernes sikkerhed og effektivitet, sagde embedsmanden.

USA's ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, gik onsdag også på nationalt tv for at aflive sangerindens kontroversielle påstande om impotens og hævede testikler som følge af coronavacciner.

Det skete i et interview med tv-stationen CNN.

- Der er ingen tegn på, at det sker, og der er heller ikke nogen grund til at forestille sig, at det kan ske, sagde han.

Den 80-årige epidemiolog beskyldte også 38-årige Minaj for at sprede misinformation på sociale medier og understregede, hvor farligt det kan være, fordi det kan overbevise folk om ikke at lade sig vaccinere.

- Der er meget misinformation, mest på de sociale medier. Den eneste måde, vi kan modvirke det på, er ved at dele korrekt information, sagde Fauci.

På hjemmesiden for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) står der, at der ikke er nogen tegn på, at coronavaccinerne forårsager fertilitetsproblemer hos hverken kvinder eller mænd.

Selv om USA's vaccineprogram kom hurtigere fra start end mange andre lande, så kunne præsident Joe Biden i sidste uge fortælle, at cirka 80 millioner amerikanere, der er berettiget til en vaccine, endnu ikke er blevet vaccineret.

Det er særligt i landets sydstater og konservative stater i Midtvesten, at det halter med at få folk til at lade sig stikke.

For at få flere vaccineret har de amerikanske myndigheder indført vaccinekrav for alle offentligt ansatte. Flere private virksomheder har indført lignende tiltag.

Der bor omkring 330 millioner i USA. Ud af dem er 54,1 procent færdigvaccinerede ifølge CDC.