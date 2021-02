Biden vil hindre Trump i at få fortrolige efterretninger

I et interview med tv-stationen CBS siger Joe Biden, at Trump ikke fremover bør modtage orienteringer om fortrolige efterretninger. Det er ellers kutyme, at tidligere præsidenter bliver orienteret i visse sager, når de har forladt embedet.

Men Biden mener, at Trumps "uberegnelige" opførsel bør medføre, at han mister dette privilegium.

Da Biden i interviewet bliver adspurgt direkte, om Trump bør få efterretninger, svarer præsidenten:

- Det synes jeg ikke.

Biden tilføjer, at han ser en risiko for, at Trump kommer til at dele oplysningerne.

- Jeg vil helst ikke spekulere. Jeg synes bare ikke, at der er nogen grund til at give ham efterretningerne. Hvilken værdi er der i at give ham dem?

- Hvilken virkning kan det have, andet end at han måske kommer til at sige noget?, siger Biden.

Som præsident nedgjorde Trump med jævne mellemrum efterretningsarbejdet, og han var ikke meget for at deltage i lange orienteringer om nye efterretninger.

Han har også sat spørgsmålstegn ved de efterretninger, der pegede på, at Rusland blandede sig i præsidentvalget i 2016.

Trump står over for sin anden rigsretssag, hvor han er anklaget for at have opildnet til oprør i forbindelse med stormen på Kongressen 6. januar.

Biden siger, at hans holdning, om at Trump ikke bør modtage efterretninger, ikke har noget at gøre med den hændelse.

Holdningen har snarere grobund i Trumps "uberegnelige opførsel, som ikke er relateret til oprøret".

Det Hvide Hus har tidligere oplyst, at man er ved at tage stilling til om, hvorvidt Trump bør modtage efterretningerne.