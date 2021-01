Biden vil have tidligere karrierediplomat til at styre CIA

Burns har i 33 år tjent som diplomat i USA. Han har blandt andet været Rusland-ambassadør fra 2005 til 2008. Og han var ledende forhandler, da en atomaftale med Iran i 2015 kom i stand under tidligere præsident Barack Obama.

Den kommende præsident i USA, demokraten Joe Biden, nominerer den tidligere karrierediplomat William Burns som chef for efterretningstjenesten CIA.

Han er i øjeblikket formand for tænketanken Carnegie Endowment for International Peace. Den beskæftiger sig med internationale anliggender.

- William Burns er en eksemplarisk diplomat med erfaring fra verdensscenen, som har brugt sin karriere på at arbejde for tryghed og sikkerhed for amerikanerne, hedder det i en erklæring fra Bidens overgangshold.

Burns skal godkendes i Senatet, før han kan indtage rollen som leder af CIA.

William Burns har en kandidatgrad og en doktorgrad fra Oxford University. Han er tidligere blevet nævnt som en mulig kandidat til at stå i spidsen for udenrigsministeriet på grund af sin Iran-erfaring.

Biden ønsker, at USA igen skal slutte sig til atomaftalen med Iran fra 2015.

Donald Trump trak i maj 2018 USA ud af atomaftalen og genindførte samtidig sanktioner mod landet.

I atomaftalen fra 2015 lyder det, at Iran må have beriget uran på maksimalt 3,67 procent. Det kan benyttes som brændsel i kernereaktorer.

Ifølge nylige meldinger fra Iran beriger landet igen uran med en renhed på 20 procent på et atomanlæg. Det er omtrent samme niveau, som landet var nået op på inden atomaftalen i 2015.